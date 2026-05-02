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"A sua filha atropelou uma criança. Tem de pagar 90M€ de fiança": a burla que enganou pelo menos 14 pais na Alemanha

Isabel Dantas 02 de maio de 2026 às 10:21
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Máfia de Leste tinha uma das bases de operações em Madrid, que foi desmantelada pela Polícia Nacional.

A polícia espanhola ajudou as autoridades alemãs a desmantelar uma burla levada a cabo por mafiosos do leste europeu que aplicaram um golpe na Alemanha pelo menos 14 vezes, a partir dos arredores de Madrid. Uma burla ao estilo "olá mãe, olá pai", mas muito mais assustadora.

Polícia espanhola ajudou as autoridades alemãs
Polícia espanhola ajudou as autoridades alemãs Policia Nacional/X

Neste caso os pais - já idosos - recebiam uma chamada de uma pessoa transtornada, fazendo-se passar pela filha. "Mãe, aconteceu uma coisa horrível..."

Antes que a alegada filha pudesse explicar o que tinha acontecido, um suposto polícia pegava no telefone e exigia 90 mil euros para pagar uma fiança e evitar a prisão. "A sua filha atropelou uma mulher e o filho, a criança morreu. A mãe está em estado crítico nos cuidados intensivos." 

Entre os soluços da 'filha' e as palavras do 'polícia', muitas pessoas acabaram por proceder ao pagamento, houve pelo menos 14 casos, segundo revela o jornal ABC, referindo que as investigações ainda estão a decorrer pelo que o número de vítimas pode ser bem maior.

A polícia descobriu que o centro de operações dos burlões era num apartamento no bairro de Chamartín, em Madrid. Nesse local, três mulheres e um homem faziam-se passar pela filha e pelo polícia, enquanto que na Alemanha dois cúmplices 'vestiam a pele' de procuradores e encontravam-se com as vítimas para recolher os 90 mil euros em dinheiro ou joias. 

 "A organização criminosa procurava as suas vítimas na Alemanha e estabelecia call centers em outros países, para dificultar as investigações devido às exigências de cooperação entre as forças policiais. Acreditamos que eles selecionavam as vítimas previamente, visando idosos, e ligavam sempre para telefones fixos", explicaram as autoridades espanholas, que localizaram a base da filial no país após receberem diversos mandados de prisão europeus emitidos pelas autoridades da Baviera.  

Os burlões faziam pelo menos 100 telefonemas por dia. Metade das pessoas atendiam e apenas algumas caíam no esquema. Aos pais que acediam pediam o nome completo da filha, bem como a data e local de nascimento, reunindo, assim, todas as informações necessárias. Depois exigiam dinheiro e, se as vítimas não o tivessem, sugeriam que o pagamento da diferença fosse feito em peças de ouro. 

As autoridades estimam que esta rede terá embolsado mais de 1,2 milhões de euros desde janeiro. Os investigadores continuam a analisar os registos porque acreditam que há mais vítimas.

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