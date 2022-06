Mónica Oltra: acusada de encobrir abusos sexuais do ex-marido, abandona governo de Valência

Cinco dias depois da acusação do Supremo Tribunal de Valência, a vice-presidente da comunidade demitiu-se dos cargos políticos. Tribunal acredita que ordenou o encobrimento de um caso de abuso sexual de uma menor institucionalizada, no qual o ex-marido foi considerado culpado.

Mónica Oltra resistiu cinco dias nos cargos políticos, depois de ter sido constituída arguida pelo Supremo Tribunal da Comunidade de Valência por possível encobrimento no caso de abuso de uma menor institucionalizada, no qual foi condenado o seu ex-marido. Na sexta-feira tinha garantido que não deixava os cargos, esta terça-feira anunciou a demissão da vice-presidência do governo de Valência e as Cortes. "Saio de cabeça erguida e com os dentes cerrados", declarou de lágrimas nos olhos, numa conferência de imprensa improvisada.