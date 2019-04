Tales Cotta, um modelo brasileiro de 26 anos, desmaiou durante um desfile da 47.ª São Paulo Fashion Week. Enquanto apresentava um modelo da marca Ocksa, perdeu os sentidos.





No início pensou-se que faria parte do evento ou que teria tropeçado, mas o modelo tremia. Os bombeiros aproximaram-se da passerelle e levaram-no numa maca. Porém, o desfile foi retomado enquanto se ouviam as sirenes lá fora.

Tales Cotta morreu depois do desmaio. De acordo com colegas e amigos que o viram antes do desfile, o modelo parecia bem e feliz, apesar de nervoso e com o estômago vazio. Uma colega disse que Tales era vegetariano e não terá comido por não existirem opções vegetarianas no camarim.

A organização da Semana da Moda de São Paulo emitiu um comunicado: "Lamentamos esta fatalidade e prestamos nossas sinceras condolências à família de Tales."

Depois do desfile, o modelo iria para Milão trabalhar.