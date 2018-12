Modelo da Playboy detida por posar nua no Vaticano com um crucifixo às costas

Marisa Papen já tinha sido detida no Egipto depois de ser fotografada sem roupa no Templo de Karnak.

Marisa Papen, uma modelo belga da Playboy, foi detida por posar nua no Vaticano enquanto carregava um crucifixo gigante. As imagens controversas geraram uma grande contestação.



Numa das fotografias agora divulgadas é possível ver a modelo Marisa Papen a carregar uma cruz de Cristo com a Basílica de São Pedro a servir de fundo.



Depois da polícia se aperceber do que estava a acontecer decidiu prender a modelo e o fotógrafo. Ambos acabaram por ser libertados dez horas depois da detenção.



A modelo já tinha sido detida no Egipto depois de posar nua no Templo de Karnak.