Os conflitos registados em Cabo Delgado parecem não ter fim à vista. A 15 e 16 de dezembro ocorreram mais ataques terroristas nos distritos de Nangade e Palma, naquela província moçambicana. Mais dez pessoas morreram, tendo sido destruídas centenas de casas. Carlos Almeida, coordenador da Helpo, diz que a situação é complicada, mas que a sociedade civil moçambicana tem sabido responder e a solidariedade local tem sido fundamental e abismal.

O conflito em Cabo Delgado já provocou a morte de mais de duas mil pessoas e obrigou centenas de milhares de pessoas a fugir de suas casas. Os dados mais recentes apontam para a existência de 560 mil deslocados na sequência destes conflitos.

Quando os grupos armados que atormentam Cabo Delgado vieram do norte e invadiram aldeias do distrito de Quissanga, no final de março, começou a debandada rumo ao sul.

A Helpo, uma associação que tem como objetivo prestar apoio às populações mais vulneráveis de países com baixo índice de desenvolvimento humano, tem estado no terreno a prestar auxílio aos deslocados e Carlos Almeida, o Coordenador Nacional de Projectos da Helpo em Moçambique, contou à SÁBADO as dificuldades vividas por milhares de moçambicanos nesta altura.

Carlos Almeida trabalha na província de Cabo Delgado desde 2009, tendo o projeto da Helpo sido alargado também para o distrito de Mocímboa da Praia e para as várias aldeias que constituem esse mesmo distrito. O principal apoio prestado pela Helpo é aos deslocados, que considera ser "das principais vítimas".

Nas últimas semanas, milhares de pessoas tiveram de abandonar muitas dessas aldeias em fuga, ocupando salas de aulas, ginásios e mesmo assim já tiveram de fugir dessas condições precárias devido a novos ataques, relata Carlos Almeida. "Notámos nas últimas semanas que estavam a chegar a aldeias mais a sul famílias do norte da província", explica.

Uma das regiões mais problemáticas em Moçambique é Metuge que tem sido o local onde é mais fácil identificar a grave crise humanitária que se abateu em Cabo Delgado. Nesta sede de distritos centenas de tendas abrigam entre 10.000 e 12.000 deslocados da violência a norte da província.

Em Metuge juntam-se não só os deslocados que fogem dos ataques terroristas, mas também desalojados do ciclone Kenneth, que atingiu Cabo Delgado em 2019. As principais queixas são de falta de espaço e de comida. Aqui é onde estão as grandes "organizações humanitárias". A Helpo ocupa-se dos campos das franjas onde os problemas não são menores, embora haja menos pessoas.

A solidariedade local

A Helpo começou por ajudar com a entrega de uma cesta básica de alimentação e com suplementos e rastreios nutricionais para mulheres grávidas e crianças até aos dois anos, mas também alimentação para as famílias que mais precisam de auxílio.

Mas a maior fonte de apoio, segundo Carlos de Almeida, têm mesmo sido os empresários locais de Cabo Delgado, na sua maioria, de índole muçulmana. E é aqui que entra, segundo o representante da Helpo, a solidariedade muçulmana. "Isto não é visto como um conflito religioso, ninguém está a olhar para as diferenças religiosas. Ali, na hora de ajudar, as pessoas ajudam quem tiver de ser ajudado."





"A comunidade muçulmana está muito preocupada porque quando se fala em Estado Islâmico podem pensar num problema religioso, mas terá mais a ver com exploração de gás mais a norte, independentemente de quem vem fazer a reivindicação em público", informa Carlos Almeida. No seu entender, é a ganância pela exploração de gás que está na origem destes ataques à população do norte de Cabo Delgado, mesmo que posteriormente venha o Estado Islâmico reivindicá-los, manchando a imagem da enorme comunidade muçulmana de Moçambique.

"Os moçambicanos não criam desavenças devido a questões étnicas ou religiosas. A questão política tem sido mais complicada, mas as pessoas têm sido muito pacíficas", assegura o representante da Helpo. "Estas pessoas que estão a fugir são de etnia maconde e entram em zona de etnia macua e falam dialetos diferentes. E vimos famílias a acolherem pessoas que não conheciam e que até tinham construído uma palhota para ficarem abrigados. E mesmo que não comunicassem, estavam a ser bem recebidos."

Um cenário "muito pesado"

Carlos Almeida trabalha há mais de uma década em Moçambique em missões humanitárias. Mas diz que o cenário que atualmente se vive é especial, "é mesmo muito pesado", com as pessoas a viverem abaixo das condições mínimas.

"As pessoas estão a construir as suas próprias casas com paus e bambu que foram distribuídos pelos residentes. E depois deram lonas para proteger da chuva, mas aquilo são cabanas muito precárias."

E muitas destas pessoas que fugiram para estes campos não fugiram com medo de ataques. Não. Abandonaram tudo o que tinham já depois dos ataques. "Não fugiram com medo, fugiram mesmo quando as forças entraram nas aldeias e eles só tiveram tempo de pegar nas crianças e fugir", lamenta Carlos Almeida.

Houve até mesmo quem tivesse visto membros da sua família a serem raptados à sua frente, enquanto queimavam as aldeias. "Viram a família ser raptada à frente deles e claro que isso vai ter influência na sua saúde mental."

E não é só o medo de ataques que assola estas pessoas. Mas a covid-19 é quase como que uma preocupação menor. Aproxima-se o inverno africano e na região de Cabo Delgado é muito comum "haver surtos de cólera entre janeiro e fevereiro". Com as condições que se verificam atualmente nestes campos, o risco de ocorrer um surto multiplica-se.

Os campos de deslocados estão de tal forma sobrecarregados que há muitas pessoas a saírem dos mesmos, acompanhados das famílias, para fugirem destes campos em busca de novas condições de vida noutro lado, deixando para trás a hipótese de voltarem à sua antiga aldeia.

O futuro precário

Foi também levado a cabo um levantamento das crianças em idade escolar e quando as aulas recomeçarem, depois da interrupção motivada pela covid-19, o compromisso da Helpo é apoiar aquelas crianças para que recomecem o ano de forma harmoniosa.

A Helpo está a dar um apoio, atualmente, a um universo de cerca de 16 mil pessoas. Metade desses apoiados são crianças, ou seja cerca de oito mil menores. Desses, dois terços (aproximadamente cinco, seis mil) estão em idade escolar.

"Vamos começar o processo "karibu" que em suaili é "Bem-vindos" e que tem a ver com o projeto de janeiro de ajudarmos milhares de crianças em idade escolar. Vai beneficiar poucos milhares de crianças, mas é uma ajuda que o Estado português tem estado a dar", assegura Carlos Almeida.

A cooperação europeia e portuguesa

Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros português garantiu esta semana que viajará para Moçambique dentro de "algumas semanas" para tratar da ajuda da União Europeia ao governo moçambicano para combater os insurgentes em Cabo Delgado. "A ideia é garantir que a resposta da União Europeia de apoio a Moçambique seja o mais rápida e eficaz possível", assegurou.

Já o Parlamento português discutiu na sexta-feira uma resolução do CDS com o título: "Colocar a crise humanitária e o problema de terrorismo vivido em Moçambique nas prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia".

O texto da resolução do CDS-PP considera que "é dever, não só das Nações Unidas, mas também da União Europeia, apoiar mais Moçambique, de forma a minimizar a crise humanitária e a combater o terrorismo".