Moçambique: o salvador com um cadastro inquietante

Em Moçambique circulam vários vídeos de soldados ruandeses, fardados, a pilar milho para fazer farinha para a xima, a base da alimentação local. À volta, mulheres moçambicanas assistem sorridentes ao exercício. A imagem seria impensável há pouco tempo: nem o clima de guerra nem o temor dos próprios soldados nacionais, de Moçambique, permitiriam aquele à-vontade. Mas muito mudou desde a chegada do contingente de 1.000 soldados enviados pelo Ruanda em julho. Mocímboa da Praia foi reconquistada em agosto aos insurgentes islamistas e o exército ruandês começou até a organizar o regresso de alguns refugiados perseguidos pela violência das milícias extremistas nos últimos quatro anos.





Em final de setembro, quando Paul Kagame, Presidente do Ruanda, aterrou em Pemba, a capital de Cabo Delgado, no Norte do país, para uma espécie de volta de vitória, foi recebido com pompa na pista pelo Presidente moçambicano Filipe Nyusi – que falhara no controlo do território – e com entusiasmo pelo povo.



Para os deslocados que empunhavam fotos dos dois Presidentes e gritavam vivas, Kagame é o estrangeiro que trouxe paz. “As populações locais, que dormiam vestidas para o caso de terem de fugir a meio da noite, que viviam, em Pemba e em Mueda, com medo permanente de ataques, veem os ruandeses com bons olhos”, resume João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural em Moçambique, com vários colaboradores nas zonas afetadas. São eles, os mesmos que várias vezes ligaram às 5h ou 6h da manhã a dar conta de que estavam a fugir, que agora relatam a nova acalmia. “Os ruandeses vieram mais bem equipados e treinados e souberam criar maior empatia com as populações”, explica o sociólogo. Em contraste com os abusos do exército moçambicano, amplamente descritos no relatório da Amnistia Internacional sobre o conflito (o “beber sem pagar”, a extorsão, e mesmo casos de violência e tortura), os ruandeses “perceberam que é preciso criar uma boa relação para ter o apoio das pessoas numa guerra de insurgência, trouxeram serviços secretos que falam suaíli e entraram muito bem entre as populações da costa, foi uma lufada de modernização e eficácia”, nota o investigador.





Paul Kagame