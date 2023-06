Mísseis russos atingem alvos civis em Odessa e Donetsk. Seis pessoas morreram

Andreia Antunes com Leonor Riso

Mísseis russos atingiram, durante a noite, edifícios civis na cidade portuária de Odessa, na Ucrânia. Pelo menos seis pessoas morreram, de acordo com as autoridades militares e locais ucranianas.







REUTERS/Serhii Smolientsev

Tópicos Odessa Donetsk Ucrânia Kostiantynivka Kramatorsk armamento

A Rússia lançou quatro mísseis de cruzeiro sob a cidade de Odessa, indicou o comandante sul das Forças Armadas ucranianas. Dois mísseis foram destruídos antes de atingirem os alvos."Como resultado de um combate aéreo e ondas de choque, um centro de negócios, uma instituição educativa, um complexo residencial e lojas e restaurantes ficaram danificados", indicou o comandante numa mensagem na rede Telegram.Três das vítimas estavam a trabalhar num armazém de uma cadeia de retalho, quando o míssil atingiu o edifício, incendiando-o. Sete outras pessoas ficaram feridas neste local. Continuam a ser retirados os destroços e as autoridades não descartam que mais pessoas sejam encontradas.Num outro ataque, as forças de Moscovo mataram outros três civis na região leste de Donetsk, anunciou o governador Pavlo Kyrylenko, no Facebook. Uma morreu em Kostiantynivka e duas em Kramatorsk."Os mísseis atingiram casas privadas nas cidades e causaram danos significativos: em Kramatorsk, pelo menos cinco casas ficaram destruídas e mais de 20 ficaram danificadas; em Kostiantynivka, duas casas ficaram destruídas e 55 danificadas", indicou o governador, citado pela Reuters.A Força Aérea ucraniana anunciou ter destruído durante a noite três mísseis e nove drones.