Moçambique: país pobre, família (presidencial) rica

No início de junho, o casamento de Jacinto, filho de Filipe Nyusi, Presidente da República de Moçambique, deu que falar. Decorreu no Dubai, foi adjetivado de ostentoso e dividiu-se em duas partes: a primeira no Consulado de Moçambique e a segunda num hotel de luxo dos Emirados Árabes Unidos com diárias desde 1.000 euros por noite. A festa teve um custo estimado de 240 euros por cabeça e decoração sumptuosa. Isto no momento em que o país, além da crise financeira e da pandemia, enfrenta a ameaça terrorista em Cabo Delgado.

Para trás já tinha ficado o pedido de casamento a Neusa Bond por parte do filho do Presidente – também transmitido nas redes sociais e envolvendo a oferta de um automóvel topo de gama.

No fim de 2019, o CIP – Centro de Integridade Pública (que tem como objetivo "contribuir para a promoção da anticorrupção, transparência e integridade em Moçambique"), divulgou ter documentos que relacionam Jacinto com "a rede de corrupção e branqueamento de capitais que lesou o Estado em mais de 2.000 milhões de euros, o caso das dívidas ocultas".