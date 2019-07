Sérgio Moro, um herói com pés de barro

O ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, está sob intensa pressão política para justificar o conteúdo de comunicações de sua autoria, publicadas no jornal digital The Intercept Brasil, que sugerem parcialidade na investigação que levou o antigo Presidente Lula da Silva à prisão. Na altura, Moro era juiz federal em Curitiba e julgava o maior escândalo de corrupção da história do país, a operação Lava Jato, mas as mensagens trocadas com procuradores estão a ser lidas como interferências ilegais. Os críticos de Moro afirmam que os direitos de Lula foram sistematicamente violados.De um lado da guerra mediática está um dos homens mais populares do Brasil, o ministro da Justiça, de 46 anos, a quem eram atribuídas grandes ambições. Moro foi vítima de uma intrusão no telemóvel de consequências ainda imprevisíveis. Parece literatura, mas é a realidade, num país onde a crispação política atingiu a alucinação, com a esquerda a ver no ex-juiz um facínora e a direita a exigir mão dura para tratar do caso.Segundo o próprio Moro, houve "ousadia criminosa", cuja intenção é travar o combate à corrupção no Brasil. A Polícia Federal lançou entretanto uma investigação que trata deste caso como se fosse criminalidade organizada e o Presidente Jair Bolsonaro defendeu de imediato o ministro da Justiça, "homem -símbolo" e "património nacional".

