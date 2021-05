Juan Francisco, o polícia que salvou um bebé nas águas de Ceuta

Quando o agente do Grupo Especial de Atividades Subaquáticas da Guarda Civil pegou no bebé, que tinha um gorro e luvas, a criança estava gelada e não reagia.

A fotografia de um homem que se atirou ao mar para salvar um bebé de meses está a correr o mundo e a chamar a atenção para o drama vivido por milhares de migrantes que chegaram a Ceuta, vindos de Marrocos nos últimos dias. Em apenas um dia, mais de oito mil pessoas chegaram ao enclave espanhol, incluindo mais de 1.500 crianças. Há relatos da situação de fragilidade dos migrantes que chegam à zona da praia do Tarajal a nado, ou em pequenas embarcações insufláveis.

A fotografia de um polícia da Guarda Civil espanhola a pegar numa criança, no meio do mar, fez a abertura de vários jornais a nível mundial. O salvamento aconteceu na segunda-feira, o homem chama-se Juan Francisco e é submarinista, integrado no Grupo Especial de Atividades Subaquáticas da Guarda Civil, o GEAS, que atua em Ceuta.

Juan Francisco estava no areal, à espera da chegada de mais migrantes, quando ele e um dos seus colegas da Guarda Civil viram uma mulher com um filho nos braços. Foram de imediato para dentro de água, contou o agente ao jornal espanhol Cope, para resgatar aquela família. A mãe transportava o bebé nas costas e, por isso, Juan Francisco explicou que era muito difícil perceber se transportavam crianças pequenas, ou mochilas. "Foi um pouco traumático", admitiu. Quando pegaram no bebé, que tinha um gorro e luvas, a criança estava gelada e não reagia.