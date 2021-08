Ceuta. Mais de 700 menores vão regressar a Marrocos

Os mais de 700 jovens e crianças não acompanhadas que chegaram a Ceuta há três meses vão regressar a Marrocos. A decisão foi tomada na quarta-feira, depois de um encontro entre o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o presidente de Ceuta, Juan José Vivas.

Os dois governantes chegaram a um acordo e o objetivo é devolver os menores o mais rápido possível, já que se encontram neste momento numa "situação insustentável".

"Ceuta viveu em maio um dos momentos mais críticos da sua história recente. Sentimos que estávamos à beira do abismo. Entraram 12 mil pessoas. Graças à reação do governo espanhol, com o presidente à frente, evitou-se um desastre, mas a crise deixou sequelas, sobretudo para os menores", admitiu Juan José Vivas, citado pelo jornal El País.