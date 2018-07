Itália recusou-se a receber um navio comercial, com bandeira italiana, com 66 migrantes a bordo. O país prossegue com uma dura política de imigração, pressionando os restantes países europeus a dividir o fluxo de pessoas que precisam de apoio.

Um navio comercial que abastece plataformas petrolíferas na costa da Líbia resgatou 66 migrantes, entre os quais três mulheres e seis menores, na segunda-feira. No entanto, não obteve autorização do ministro do Interior, Mateo Salvini, para atracar na costa italiana, segundo a Reuters.

Os migrantes foram transferidos para um navio da guarda costeira italiana esta terça-feira, explicou o ministro dos Transportes, Danilo Toninelli, não sendo ainda claro onde vão desembarcar.

No domingo, Salvini fez uma publicação no Facebook após mais de cem migrantes terem desembarcado num porto da ilha italiana de Sicília, resgatados no mar Mediterrâneo.

"Infelizmente, os governos italianos dos últimos cinco anos tinham assinado acordos (a troco de quê?) para que todas essas embarcações descarreguem os imigrantes em Itália: com o nosso governo a música mudou e vai mudar", escreveu Matteo Salvini.

Na quinta-feira, 12 de Julho, os ministros do Interior europeus vão reunir-se na Áustria.