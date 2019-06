Promotores e o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, negaram a existência de irregularidades após o portal Intercept revelar conversas privadas entre eles, que colocariam em causa a imparcialidade da operação Lava Jato.

O Intercept iniciou no passado domingo uma série de reportagens sobre a operação Lava Jato publicando textos com mensagens e conversas privadas entre promotores e juízes brasileiros na aplicação Telegram, denunciadas por uma fonte anónima, que apontariam para a falta de imparcialidade e provas de colaboração ilegal na maior operação contra a corrupção do Brasil.

Num comunicado enviado à imprensa na madrugada desta segunda-feira, a ‘task-force’ da Lava Jato afirmou que as reportagens são fruto de uma publicação "tendenciosa e indica o intuito de atacar a operação".

"Nenhum pedido de esclarecimento ocorreu antes das publicações [das reportagens do Intercept], o que surpreende e contraria as melhores práticas jornalísticas", lê-se no comunicado da Lava Jato.

"Além disso, é digno de nota o viés tendencioso do conteúdo divulgado, o que é um indicativo que pode confirmar o objetivo original do ‘hacker’ [pirata informático] de, efetivamente, atacar a operação Lava Jato, aspeto reforçado pelo facto de as notícias estarem sendo divulgadas por site com nítida orientação ideológica", acrescentou.

Os procuradores da Lava Jato também alegaram "preocupação com possíveis mensagens fraudulentas ou retiradas do devido contexto" nas reportagens.

Já o ministro Sérgio Moro divulgou na rede social Twitter e no portal de notícias O Antagonista uma nota no domingo, defendendo-se das alegações sobre supostos desvios da sua conduta quando era juiz responsável pela maioria dos casos da operação Lava Jato em primeira instância.





Muito barulho por conta de publicação por site de supostas mensagens obtidas por meios criminosos de celulares de procuradores da Lava Jato. Leitura atenta revela que não tem nada ali apesar das matérias sensacionalistas. Abaixo nota.https://t.co/PevIk4BGX6 — Sergio Moro (@SF_Moro) 10 de junho de 2019