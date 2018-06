Um neozelandês de 25 anos viajou até aos Estados Unidos e tentou invadir a casa de uma jovem de 14 anos que conheceu na Internet. Troy George Skinner, que viajou 13 mil quilómetros, acabou por ser baleado pela mãe da adolescente.

Na sexta-feira, no estado norte-americano da Virgínia, uma mãe encontrava-se em casa com as duas filhas, de 14 e 18 anos, quando um homem tocou à campainha – alegando precisar de ajuda. "Não foi nada ao acaso ou um acto espontâneo. Foi algo extremamente premeditado", disse o xerife James Agnew, citado pela AP.

Quando a mulher não abriu a porta, Skinner, que levava consigo uma faca, fita adesiva e spray de gás-pimenta, tentou forçar a entrada ao partir os vidros de uma porta com um tijolo. Nesse momento, a mãe disse estar armada e quando o homem esticou o braço pelas janelas partidas para destrancar a porta, a mulher disparou duas vezes. "Tudo o que posso dizer é que pela maneira como tentou entrar na casa, mesmo com uma arma apontada na sua direcção, e pelos objectos que trazia consigo, a única conclusão que podemos tirar é que tinha más intenções", ressalvou o xerife.

Skinner tinha conhecido a jovem há cerca de quatro meses através do Discord, uma aplicação de voz e mensagem usada por utilizadores de videojogos. Apanhou três aviões e um autocarro desde Auckland, na Nova Zelândia, para a casa da jovem, depois de esta deixar de lhe responder.

O homem sobreviveu aos disparos, encontrando-se internado num hospital. Segundo o Washington Post deverá ser acusado de invasão de propriedade com uma arma mortal e da intenção de cometer um crime grave.