Richard Russel, o mecânico que roubou no sábado um avião no Aeroporto Internacional de Seattle, foi perseguido por caças norte-americanos e acabou por se despenhar a cerca de 40 km do aeroporto, teve uma conversa com o controlador de voo durante a sua acção. O diálogo entre os dois foi divulgado este domingo.

No diálogo tenso agora revelado, Russel pede desculpa pelas suas acções: "Espero que isto não estrague o vosso dia", lamentou ao controlador de voo. O homem admitiu "ter uns parafusos a menos" e confessou estar "em baixo". "Peço imensa desculpa por isso, não quero que isso arruíne o vosso dia", referiu repetidamente ao seu interlocutor.

O controlador de voo tentou convencê-lo a pousar o avião, sem sucesso. Russel disse ter alguns conhecimentos para pilotar aviões devido à sua experiência com videojogos. "Tenho muitas pessoas que se preocupam comigo. Vão ficar desiludidas quando souberem que fiz isto. Gostava de pedir desculpa a cada uma delas", acrescentou.





O trabalhador do aeroporto não resistiu à queda do aparelho da Alaska Airlines, depois de ter feito várias manobras perigosas.



Russel nasceu em Key West, na Flórida, e mudou-se aos sete anos para Wasilla, no Alasca. Começou a trabalhar no serviço terrestre da Horizon Air e aproveitou a sua posição para roubar o avião que, segundo a equipa de aviação da companhia, citada pelo The Sun, "tão fácil roubar o avião como ligar um interruptor". A sua família descreve-o como "marido fiel, filho amoroso e bom amigo" e mostrou-se "devastada" com o sucedido.

O mecânico estudou Ciências Sociais na Universidade em Washington e queria ser militar. Conseguiu um emprego no aeroporto de Seattle com esperança de conseguir subir na carreira, mostrando-se, porém, desiludido com o emprego e salário que tinha: carregava malas de aviões para os tapetes rolantes.

No emprego era descrito como "uma pessoa calada" e "bem vista pelos colegas".

Gary Beck, presidente-executivo da Horizon Air já reagiu à situação e referiu que embora Russel não tivesse licença de piloto, conseguiu "fazer algumas manobras incríveis com a aeronave", sendo que se tratava e um avião comercial "complexo".



Russel conseguiu roubar a aeronave durante um processo de manutenção da mesma, pelo que nunca teria passageiros no interior. As autoridades norte-americanas consideram que o homem de 29 anos tinha noção desse facto, reforçado pelo facto de ele dizer em conversa com o funcionário da torre de controlo do aeroporto que não queria magoar ninguém.