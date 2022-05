Marido de vítima do tiroteio no Texas morre dois dias depois

A professora primária Irma Garcia morreu no massacre ocorrido numa escola do Texas esta terça-feira. Dois dias depois, o seu marido, Joe Garcia, foi vítima de um ataque cardíaco fatal.





O homem de 50 anos tinha ido visitar, na manhã desta quinta-feira, o memorial localizado na escola onde ocorreu o tiroteio e no qual deixou um ramo de flores. Quando chegou a casa "simplesmente desmaiou e caiu", revelou o sobrinho John Martinez ao jornal norte-americano The New York Times Irma e o marido, Joe, eram casados há 24 anos e tinham quatro filhos, o mais novo com 12 anos e o mais velho com 23. Os dois adoravam ir pescar juntos, um passatempo que cultivavam há mais de 20 anos.Irma Garcia era professora há 23 anos e adorava especialmente ensinar crianças a ler. "Ela tratava os alunos como se fossem seus", lembra o filho, citado pelo Washington Post, que revelou ainda que um dos principais objetivos da professora era garantir que os alunos procurariam ensino superior, depois de terminarem o secundário, inspirando-os desde jovens a admirarem universidades."Eles eram a sua vitalidade. Adorava interagir com crianças e ensiná-las. Adorava o trabalho dela e os colegas", reforçou José Garcia ao Washington Post na quarta-feira. E adorava ter toda a gente em casa para cozinhar para o máximo de gente possível. "Ela adorava, adorava, adorava cozinhar e é a melhor cozinheira que alguma vez conheci", contou José Garcia ao jornal norte-americano, dizendo que era comum estender o convite à família alargada e não apenas aos filhos.Morreram 21 pessoas, incluindo 18 crianças e três adultos, no massacre de Uvalde, que aconteceu na terça-feira. O suspeito, residente em Uvalde, entrou no estabelecimento de ensino com um revólver e uma espingarda e abriu fogo, de acordo com o governador do Texas, Greg Abbott.