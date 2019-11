A meio do dia, num autocarro em Madrid , uma mulher foi alvo de uma agressão racista. Ouviu coisas como "vai para o teu país" e "só não te bato porque és mulher" e nenhuma das pessoas presentes interveio. O momento foi captado em vídeo e divulgado por uma associação anti racismo.O caso aconteceu num autocarro da Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) no passado 31 de outubro. Uma mulher, que parece de origem latinoamericana, é ofendida e agredida por um jovem que ao entrar no autocarro queria sentar-se no lugar onde esta se encontrava. "Sua sem-vergonha, vai para o teu país", diz o rapaz que acaba a pontapear a mulher para fora do autocarro. Segundo o El País, ninguém denunciou o caso à polícia."Eu estava sentada na parte de trás [do autocarro] com a minha mãe e a mulher estava ao lado, em pé, porque não havia lugares vagos", explicou à plataforma Es Racismo (É Racismo). "Ao ver que um lugar tinha vagado, sentou-se e pouco tempo depois entraram no autocarro o rapaz com dois amigos, outro rapaz e uma rapariga. sentaram-se nos bancos em frente [à mulher] e é nessa altura que o rapaz lhe diz para sair porque se quer sentar". Pelo que explica a jovem, o rapaz que surge no vídeo queria que a mulher se sentasse no lugar mais perto da janela para poder sentar-se perto dos amigos. A mulher recusou, explicando que apenas faltavam duas paragens para que saísse do autocarro.Nesta altura, os ânimos começaram a exaltar-se. "A senhora ia com o marido, que estava sentado à frente, e que se levantou e pediu [ao jovem] que se acalmasse e que parasse de faltar ao respeito à sua mulher", contou. "O rapaz começou a dar pontapés ao autocarro e além de insultar a senhora mandava-lhe beijos".O resto do sucedido foi captado em vídeo.

Um porta-voz da empresa de transportes assegurou ao jornal espanhol não ter "nenhuma prova" do sucedido. Afirmou ainda que a empresa reviu todas as imagens gravadas pelos sistemas de videovigilância de todos os autocarros e que não encontrou nada.



"É alguém que, de forma anónima, grava e partilha. Não denuncia, não aparecia dia, nem data, nem nada", defendeu o porta-voz. "Não temos nenhum dado concreto para poder esclarecer o ocorrido".



A Empresa Municipal de Transportes de Madrid defendeu ainda que, muitas vezes, os motoristas não se apercebem destas situações e que é por esse motivo que nada fazem. "Os condutores devem pisar o pedal de alarme quando ocorre alguma agressão, luta, queda ou ataque cardíaco", explicou o responsável da empresa ao jornal.