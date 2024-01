Mar Galcerán, a primeira deputada espanhola com síndrome de Down

Aos 18 anos, Mar Galcerán juntou-se ao Partido Popular espanhol por sentir um "chamamento pela tradição". Lentamente, começou a ganhar mais visibilidade dentro do partido e em maio de 2023, foi incluída nas listas para o parlamento regional.







Ernesto Fernández Pardo, que se tornou presidente de uma instituição pública e não podia acumular essa função com a de deputado.

Com 45 anos, Mar Galcerán foi o vigésimo nome nas listas populares das eleições regionais de Valência. Chegou ao cargo em setembro de 2023 para substituirCarlos Mazón, líder do partido na região, quis tornar pública a conquista de Mar Galcerán e nas suas redes sociais escreveu: "Bem-vinda, Mar. Estas são ótimas notícias para a política que supera barreiras".Mais tarde, a Federação Espanhola de Síndrome de Down avançou que Mar Galcerán é a primeira pessoa com esta doença genética a chegar ao parlamento regional ou nacional: "É um enorme passo em frente e um exemplo de inclusão real. É uma ótima notícia e um reconhecimento do seu trabalho e das muitas iniciativas nas quais esteve envolvida. É um bom exemplo de que é possível."Aos meios de comunicação locais, a deputada regional admitiu que tem recebido algumas mensagens de ódio através das redes sociais: "Encontram-se todo o tipo de coisas nas redes sociais. Existem pessoas que me apoiam mas também existe quem ache que não sou capaz. No entanto, essas pessoas não me conhecem nem sabem a minha formação".Mar Galcerán afirma que encara o seu novo desafio como uma tremenda responsabilidade "pelos valencianos e, mais importantes, para aqueles de nós que têm capacidades diferentes".Em 2013, Ángela Bachiller já tinha aberto um pouco do caminho para Mar Galcerán ao tornar-se a primeira vereadora espanhola com síndrome de Down. Ángela Bachiller exerceu o seu mandato na cidade de Valladolid, no norte do país.Durante décadas, Mar Galcerán lutou para que as pessoas com deficiências sejam vistas como membros importantes da sociedade e que tenham uma voz em questões políticas. A agora deputada trabalhou durante mais de 20 anos como funcionária pública em Valência e esteve envolvida na construção de políticas de inclusão.Antes disso, passou quatro anos à frente da Asindown, uma organização valenciana que se dedica a ajudar famílias com crianças com síndrome de Down.