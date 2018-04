A prémio Nobel da Paz Malala Yousafzai terminou este segunda-feira a visita ao seu país natal, Paquistão, a primeira desde 2012, quando foi atingida por uma bala na cabeça por defender o direito das raparigas à educação.

A activista, de 20 anos, deixou o hotel onde estava hospedada, sob fortes medidas de segurança, e partiu do aeroporto internacional Benazir Bhutto com destino a Londres, onde vive actualmente. Malala regressou na quinta-feira ao Paquistão, onde foi recebida pelo Governo e pelas instituições paquistanesas.

A activista foi incapaz de conter as lágrimas no discurso filmado no gabinete do primeiro-ministro, Shahid Khaqan Abbasi, durante o qual afirmou que regressar ao país "é um sonho".

Na manhã de sábado, a estudante chegou num helicóptero militar, acompanhada pelos pais e pelo irmão, a Mingora, a sua terra natal, onde foi montado um forte dispositivo das forças de segurança e com muitas ruas a permanecerem cortadas pelo exército.





So much joy seeing my family home, visiting friends and putting my feet on this soil again. #Home #Pakistan pic.twitter.com/B8VN5Odd27