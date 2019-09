Aprovado o projeto de lei para travar Brexit sem acordo a 31 de outubro

Os deputados da Câmara dos Comuns aprovaram, em votação global (a chamada 'third reading'), uma proposta legislativa (a chamada "Lei Benn") no sentido de impedir um Brexit desordenado. O "sim" prevaleceu com 327 votos, ao passo que o "não" recebeu 299 votos.

Pelas 17h00 os parlamentares britânicos tinham já aprovado (na 'second reading'), por 329 votos a favor e 300 contra, esse mesmo projeto de lei – que travar a saída do Reino Unido do bloco europeu sem um acordo com a UE quanto à relação futura entre os dois lados em temas como fronteiras, comércio e circulação de pessoas e mercadorias. O que, na prática, implicaa um adiamento da data de saída, ao contrário do que Boris Johnson defende

Este resultado foi, pois, mais um revés para o primeiro-ministro, Boris Johnson, que ontem tinha voltado a ameaçar com eleições antecipadas no caso de este cenário avançar.

Boris Johnson reagiu de imediato, dizendo que a aprovação desta legislação significa que as negociações acabaram, já que aprova o prolongamento do Brexit pelo menos até ao próximo ano e talvez durante mais anos.



Este será, recorde-se, o terceiro adiamento da saída dos britânicos do bloco europeu.

O líder dos Conservadores tem dito reiteradamente que, com ou sem acordo, o Brexit acontecerá a 31 de outubro, como está previsto. Mas com a votação de hoje está aprovado o projeto de lei para impedir um divórcio sem acordo – e Boris Johnson será obrigado a pedir um novo adiamento da data de saída se até 19 de outubro (dia seguinte à cimeira europeia) não houver um acordo com a UE sobre os termos da saída.



A legislação hoje aprovada prevê o adiamento para 31 de janeiro (isto é, mais três meses face ao prazo atual).



O controlo da agenda pelo parlamento

Na terça-feira à noite os deputados britânicos tinham já aprovado uma moção da oposição que devolveu ao parlamento o controlo da sua agenda. Uma primeira derrota para o primeiro-ministro, naquele que foi um passo fulcral para tentar impedir um Brexit sem acordo.

O parlamento britânico conseguiu, assim, voltar a ter mão na agenda da Câmara dos Comuns. A janela de oportunidade era curta, uma vez que entre 9 e 12 de setembro o Parlamento será suspenso – até 14 de outubro –, tal como foi pedido pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, e aprovado pela rainha Isabel II.



A diferença foi de 27 votos, com o "sim" à moção a obter 328 votos, contra 301 para o "não". Este resultado mostrou que houve um número significativo de conservadores a votarem contra o líder dos "tories". E isto apesar de Boris ter ameaçado que os "rebeldes" seriam expulsos do partido. Mais tarde, a Reuters avançava com a lista dos 21 nomes que votaram contra Boris Johnson e que foram de imediato expulsos. Entre eles constam antigos ministros das Finanças, como Philip Hammond e Kenneth Clarke, bem como um neto de Winston Churchill, Nicholas Soames.