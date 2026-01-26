Sábado – Pense por si

26 de janeiro de 2026 às 22:30

Shaun White surpreende Nova Iorque com truques improvisados de snowboard no Central Park

O ex-campeão olímpico Shaun White animou o Central Park, em Nova Iorque, ao fazer uma descida improvisada de snowboard e vários truques. A atuação espontânea aconteceu durante uma forte tempestade que atingiu grande parte dos Estados Unidos este fim de semana.

