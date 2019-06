Mãe usa carro durante jogo e atropela filho

Uma mulher do Texas, Estados Unidos, foi acusada de homicídio negligente por ter atropelado o filho de três anos. Tudo aconteceu no dia 11 de junho, porque jogavam "à galinha".

O jogo consistia em colocar as crianças e o carro de cada lado, e as crianças deviam correr na direção do veículo e evitá-lo. Os dois irmãos mais velhos da vítima mortal conseguiram fazê-lo.