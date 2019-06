As estátuas dos Assad estão de volta às ruas da Síria

No início da insurreição na Síria, em março de 2011, a população de Deraa, no Sul do país, derrubou uma estátua do falecido Hafez al-Assad. O regime era atacado num dos seus símbolos máximos: o fundador da dinastia política no poder. Ditador durante 30 anos, Hafez era o pai do presidente Bashar al-Assad, que então parecia uma figura débil perante a vaga de protestos que se espalhavam como cogumelos, com apoio de dirigentes religiosos. A contestação vinha da maioria sunita, o que era extremamente perigoso para a família presidencial, que é alauita, um grupo minoritário na Síria, do ramo xiita do islão.Estes símbolos são importantes e a queda da estátua podia ter sido o fim do regime, mas o Presidente respondeu de forma cruel, com atiradores furtivos e carros de combate contra os manifestantes desarmados. Após 30 anos da tirania de Hafez e 11 sob o regime do filho, a população pedia uma simples abertura política, mas seguiram-se prisões em massa por todas as regiões da Síria que tinham ousado desafiar a família Assad. Entretanto, Deraa tornou-se um dos centros da rebelião, foi incessantemente atacada e recuperada pelo governo apenas em meados do ano passado.Oito anos depois da queda da primeira estátua, no mesmo dia de março dessa ocasião simbólica, Bashar mandou pôr no centro da cidade (ou do que resta dela) um novo monumento a celebrar o pai. A mensagem foi clara: o poder não esquece e não perdoa, não haverá concessões para os vencidos.

