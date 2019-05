Tribunal britânico julga filho que atirou a sua mãe com Alzheimer da varanda de um lar de idosos. Suspeito diz que não queria que ela sofresse mais.

Um filho atirou a sua mãe com Alzheimer da varanda de um lar de idosos porque não queria que ela sofresse mais. De acordo com o jornal The Telegraph, foi essa a justificação dada pelo suspeito no Tribunal Basildon Crown, Reino Unido.



O caso aconteceu no dia 10 de dezembro de 2019. Em Westcliff-on-sea, Essex, Robert Knight, de 52 anos, foi ter com a sua mãe, de 79 anos, pegou-a ao colo e foi para uma saída de emergência perto. Numa varanda, o filho inclinou a mãe além do corrimão, tendo depois posto a mãe de cabeça para baixo. Por fim, largou-a.



Poucos minutos depois, os paramédicos declararam-na morta com fraturas no crânio e lesões graves. A senhora, que estava nas últimas etapas da sua vida, caiu de cabeça numa queda de mais de quatro metros.



O homem foi detido no local. O suspeito foi julgado esta terça-feira, acusado de um crime de homicidio. De acordo com o procurador Andrew Jackson, o Robert Knight disse aos funcionários do lar de idosos: "chamem a polícia, acabei de matar a minha mãe." "Quando o questionaram onde estava a mãe, ele apontou para a saída de emergência e disse 'atirei-a dali'", explicou.

Knight disse que a mãe apanhou um vírus de Inverno e que "não aguentava vê-la a sofrer". O procurador acrescenta que o suspeito disse que já tinha discutido com os funcionários do lar sobre a dose de analgésicos que deveria estar a tomar.