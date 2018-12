O Presidente Francês, Emmanuel Macron, manifestou hoje toda a solidariedade da nação para com as vítimas do tiroteio que ocorreu na terça-feira em Estrasburgo, na França, e que causou pelo menos três mortos e 12 feridos.

"Solidariedade de toda a nação para Estrasburgo, nossas vítimas e suas famílias", escreveu Macron numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

Pelo menos três mortos e 12 feridos é o mais recente balanço do tiroteio que ocorreu na terça-feira na cidade francesa de Estrasburgo, na zona onde ocorre o mercado de Natal.