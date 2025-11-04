Sábado – Pense por si

Lula diz que vai recandidatar-se para que “nunca mais” a extrema-direita governe o Brasil

Lusa 16:43
O chefe de Estado brasileiro disse ainda que a sua missão é fazer com que o povo compreenda “a diferença da democracia com o autoritarismo”.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou hoje que vai recandidatar-se para que “nunca mais alguém de extrema-direita, negacionista”, governe o país.

Lula recandidata-se para evitar governo da extrema-direita no Brasil
Lula recandidata-se para evitar governo da extrema-direita no Brasil AP Photo/Eraldo Peres

Eu sei da dificuldade, mas se depender de mim, nunca mais alguém de extrema-direita, negacionista, vai governar esse país”, disse Lula da Silva, durante uma entrevista com seis agências internacionais, entre as quais a Lusa, a dois dias da cimeira de líderes que antecede a Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP30) na cidade amazónica de Belém.

O chefe de Estado brasileiro, de 80 anos, disse ainda que a sua missão é fazer com que o povo compreenda “a diferença da democracia com o autoritarismo”.

