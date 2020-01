E, ao segundo dia de defesa dos advogados da Casa Branca no julgamento de impeachment de Donald Trump, cai uma verdadeira bomba. John Bolton, antigo conselheiro da segurança nacional norte-americana, vai lançar um livro no qual refere que o presidente dos EUA lhe terá dito que iria bloquear a ajuda militar à Ucrânia, no valor de 391 milhões de dólares, enquanto o país não investigasse Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca, e o seu filho, Hunter.

De acordo com o New York Times, Bolton pretende publicar o manuscrito de "The Room Where It Happened" e este pode representar um ponto de viragem no julgamento de destituição de Trump da Casa Branca.

Em reação durante encontros com líderes israelitas, Trump afirmou que "não viu ainda" o manuscrito do novo livro do seu ex-conselheiro, mas que "nada foi dito" a John Bolton.

Bolton deixou a Casa Branca em meados de setembro, com relatos distintos sobre uma demissão ou despedimento de Trump. No Twitter, o presidente norte-americano falou em "visões estratégicas diferentes" em relação a temas centrais de defesa como o Irão e a desnuclearização da Coreia do Norte. Bolton terá dito que a razão da sua saída se devia por não querer compactuar no escândalo com a Ucrânia, descrevendo o caso como um "caso de droga".

O Senado com maioria republicana vai agora votar, esta sexta-feira, na audição de testemunhas como a do ex-conselheiro. Senadores como Mitt Romney já afirmaram que é "inevitável" a audição de Bolton, o que poderá atrasar em várias semanas a conclusão do processo de impeachment, que tinha conclusão prevista já para o final desta semana.