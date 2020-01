Trump pediu a capanga para afastar embaixadora na Ucrânia

olodymyr Zelensky, que espoletou o processo de impeachment em curso. Os Estados Unidos, na pessoa de Trump, queriam que o país investigasse o passado do filho de Joe Biden em troca do descongelamento de uma tranche de ajuda financeira.



Trump já afirmou não conhecer nem nunca ter tido contacto com Parnas ou Fruman, uma afirmação que é refutada por esta gravação de 90 minutos.

Uma gravação feita por Lev Parnas, um dos capangas de Donald Trump que esteve envolvido do alegado processo de quid pro quo com a Ucrânia, mostra que o presidente dos Estados Unidos queria que a embaixadora do seu país para a Ucrânia fosse afastada da posição em 2018.Marie Yovanovitch, a embaixadora em causa, foi uma das vozes que criticou a abordagem de Trump aos ucranianos, e seria por isso que o presidente a queria afastada. "Vê-te livre dela. Afasta-a amanhã, não quero saber. Afasta-a amanhã, OK? Fá-lo", pode ouvir-se na gravação divulgada pela ABC News. O afastamento iria dar-se um ano depois, em abril de 2019.Lev Parnas e Igor Fruman foram os dois homens da confiança do advogado pessoal de Donald Trump, Rudy Giuliani, que estiveram envolvidos na alegada chantagem feita ao presidente ucraniano, V