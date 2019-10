A Liga Espanhola de Futebol pediu à Federação que o clássico Barcelona-Real Madrid, a ser jogado no próximo 26 de outubro, seja no Camp Nou, casa do Real Madrid, em vez de no Santiago Bernabéu. Isto porque se teme muita tensão na cidade devido a uma manifestação contra a condenação do separatistas catalães já marcada para este dia.Para isto acontecer, não só a Federação tem de aprovar, como as suas equipas têm de dar luz verde. O Barcelona já veio pedir diálogo, depois dos protestos dos últimos dias, afirmando que "a resolução do conflito passa exclusivamente por diálogo político.Não será a primeira vez que a tensão política na região afeta o calendário de jogos do FC Barcelona. Em outubro de 2017, a equipa jogou no Bernabéu com o Las Palamas à porta fechada.