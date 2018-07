Uma mulher iraniana foi condenada a 20 anos de prisão por ter removido o seu hijab em público por protesto, em Dezembro de 2017.

Shapark Shajarizadeh, 42 anos, afirma no seu blogue pessoal que foi sentenciada a 2 anos de prisão e a 18 anos de liberdade condicional por protestar contra a obrigatoriedade de usar véu e abanar uma bandeira branca, símbolo de paz, na rua.





