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Le Pen avança para o Eliseu. E se Lagarde entrar na corrida? “Será eleita com os votos de toda a esquerda”

Renata Lima Lobo 07:00
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Marine Le Pen lançou-se na corrida ao Eliseu, pela quarta vez. Mas no campo pró-europeu, o politólogo José Filipe Pinto acredita que Christine Lagarde é um nome a considerar nas contas para as presidenciais francesas de 2027.

A líder histórica e principal figura eleitoral do partido de extrema-direita Ressemblant National (RN) viu diminuída esta semana a pena por desvio de fundos europeus, em particular o tempo que a tornava ilegível para assumir cargos públicos. Na noite da passada terça-feira, e após conhecer a sentença que resultou do seu recurso. Marine Le Pen anunciou a sua candidatura à presidência da República, mesmo debaixo da sombra da pena de pulseira eletrónica que lhe foi aplicada. Diz que vai recorrer, defendendo, assim, que está em condições para a campanha eleitoral. A SÁBADO falou com o politólogo José Filipe Pinto que coloca outro nome no caminho do extremismo e do euroceticismo: Christine Lagarde. 

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