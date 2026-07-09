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De Isabel II a Evita e Ali Khamenei: os funerais que nunca mais chegavam ao fim

Renata Lima Lobo 07:00
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O antigo líder supremo do Irão Ali Khamenei vai ser sepultado esta quinta-feira, quatro longos meses após a sua morte e seis dias de cerimónias fúnebres. Mas na história encontramos outros casos de espera prolongados, entre a morte e o funeral.

Nem sempre um funeral termina poucos dias depois da morte. Por razões políticas, religiosas, logísticas ou familiares, alguns dos enterros mais famosos da história transformaram-se em acontecimentos prolongados. Eis alguns dos exemplos mais marcantes.

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