Cidade alemã de Magdeburgo assinala primeiro aniversário do atentado no mercado de Natal

Lusa 15:24
A cerimónia marcou o início das homenagens às vítimas nesta cidade do leste da Alemanha e contou com intervenções de um capelão, de um médico e de uma sobrevivente do ataque.

A cidade alemã de Magdeburgo assinalou este sábado o primeiro aniversário do atentado ocorrido num mercado de Natal em 2024, com uma cerimónia religiosa em memória das seis pessoas que morreram e das centenas que ficaram feridas.

Nos discursos, foi destacada a solidariedade demonstrada na noite do atentado, bem como a rápida mobilização de cidadãos e equipas de emergência.

A vítima do atentado recordou que a normalidade foi quebrada “em apenas um minuto e quatro segundos”, quando um veículo avançou contra a multidão, depois de momentos marcados pela tranquilidade, pelas luzes do mercado e pela presença de famílias e crianças.

“Os gritos continuam hoje presentes na nossa memória”, afirmou, agradecendo a ajuda prestada por transeuntes, bombeiros, enfermeiros, profissionais de saúde e médicos.

Está também prevista para o final do dia uma cerimónia de homenagem com a presença do chanceler alemão, Friedrich Merz, que deverá dirigir-se aos familiares das vítimas. Também é esperada a participação do primeiro-ministro do estado federado da Saxónia-Anhalt, Reiner Haseloff.

