EUA: Polícia enfrenta mais uma acusação de uso excessivo de força contra afroamericano

Um polícia apoiou-se no pescoço de um aluno da Universidade de Purdue, em Indiana. A situação foi filmada pela namorada do jovem que pede socorro durante o vídeo.

Adonis Tuggle é aluno na Faculdade de Saúde e Ciências Humanas da Universidade de Purdue, em West Lafayette, no estado norte-americano do Indiana. No dia 4 de fevereiro o jovem estava a discutir com a namorada quando apareceu um policia do campus da universidade e o atirou para o chão. Foi aí que começaram as sucessivas agressões contra Adonis. O jovem de 24 anos foi preso e acusado de resistir à prisão, mas acabou por pagar uma fiança de cerca de €219,27 e sair uma hora depois da detenção.