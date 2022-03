Kremlin exige à Ucrânia que mude a Constituição

As mais lidas

O que antes era apenas especulação agora já é uma certeza. Vladimir Putin definiu ontem as condições para terminar de "imediato" a invasão da Ucrânia e as mesmas foram verbalizadas por Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.









Para acabar com a ofensiva, Putin exige que a Ucrânia reconheça a Crimeia como russa e Donetsk e Luhansk como estados independentes. Além disso, a Rússia exige que a Ucrânia altere a sua Constituição, rejeitando a sua adesão a qualquer bloco, caso da NATO. Peskov foi omisso em relação à União Europeia (UE), mas assegurou que a Rússia pretende uma Ucrânia neutral. Leia mais no Jornal de Negócios.