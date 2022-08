Kansas é o primeiro estado a referendar o direito ao aborto

Depois da revogação do Supremo do veredicto que defendia o direito ao aborto como constitucional, a decisão sobre o procedimento passou a ser de cada um dos 50 estados. Kansas foi o primeiro a marcar uma votação.

Esta terça-feira, 2, a população do Kansas toma uma decisão face ao direito do aborto. Os eleitores quererão mudar a constituição do estado? Em cima da mesa estão apenas duas hipóteses: O voto "sim" que restringe o acesso ao aborto, podendo mesmo torná-lo ilegal. O voto "não" que continuará a dar o direito às mulheres para a interrupção voluntária da gravidez.