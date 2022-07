A reversão de Roe v. Wade e o direito ao aborto em Portugal

“ALONG IDEOLOGICAL LINES.” A expressão é utilizada quando as maiorias subjacentes às decisões do Supremo Tribunal (ST) norte-americano refletem a composição ideológica daquele órgão, resultante de nomeações de diferentes Presidentes, republicanos e democratas. Em Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, anunciada no passado dia 24 de junho, o ST revogou o seminal Roe v. Wade que havia reconhecido o direito constitucional ao aborto, abandonando um precedente consolidado com quase 50 anos.