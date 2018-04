O juiz Sérgio Moro ordenou que Lula da Silva se entregue esta sexta-feira à tarde para cumprir a pena no caso do triplex em Guarujá. O antigo presidente do Brasil foi condenado em duas instâncias a 12 anos de prisão.

A defesa do antigo Presidente brasileiro tentou evitar a prisão através de um pedido de habeas corpus de Lula da Silva, que foi rejeitado pelos juízes do Supremo Tribunal Federal numa votação que pôs seis a negarem o habeas corpus do ex-presidente e cinco a pedirem que o trabalhista pudesse ter essa benece.



A execução provisória da pena não deverá impedir juridicamente a candidatura presidencial de Lula da Silva, à frente nas sondagens para as eleições de Outubro.

"Relativamente ao condenado e ex-PresidenteLuiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe a oportunidade de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal emCuritiba até as17h do dia 6 de Abril de 2018 [21h em Lisboa], quando deverá ser cumprido o mandado de prisão", informou Moro, citado pelo Globo."Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de Sala de Estado Maior, na própria Superintência da Polícia Federal, para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-Presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física", clarifica ainda o despacho.