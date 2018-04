O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro rejeitou o pedido de habeas corpus do ex-Presidente Lula da Silva, condenado a doze anos e um mês de prisão após dois julgamentos de um mesmo processo ligado à operação Lava Jato.



Ao longo da madrugada desta quarta-feira, os juízes do Supremo Tribunal votaram contra o habeas corpus pedido pela defesa de Lula. A decisão de negar o recurso, que podia ter impedido a prisão do líder de esquerda mais carismático do Brasil, foi apoiada por seis dos 11 juízes do STF: Edson Fachin, relator do caso, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e a presidente do tribunal, Cármen Lúcia.

Já os juízes Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio de Mello e Celso de Mello votaram a favor do habeas corpus, mas foram vencidos por maioria simples.

Tornou-se mais clara a rejeição do habeas corpus após a intervenção de Rosa Weber, cujo voto era o mais antecipado da noite. A magistrada, cuja orientação era desconhecida, votou contra. Contudo, deixou claro que o seu voto pretende, acima de tudo, ir de encontro à jurisprudência do STF.



"Não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico o acórdão que, nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita o habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal face ao assunto", explica a juíza. "Ainda que o plenário seja, sem dúvida, o locus apropriado para discutir estes temas", concretiza.

Uma das declarações mais duras da noite pertence a Luís Roberto Barroso, o quarto juiz a declarar a sua posição, que votou contra o habeas corpus a Lula. "Não é esse o país que eu queria deixar para os meus filhos: um paraíso de homicidas, estupradores e corruptos", sentencia Barroso. E diz que acabar com ameaça de prisão é "estímulo à corrupção" para Barroso: "Acabar com o estímulo à delação premiada é dar um estímulo à corrupção."

Lula da Silva foi condenado a doze anos e um mês de prisão após dois julgamentos de um mesmo processo ligado à operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção no Brasil, no qual foi acusado de receber um apartamento de luxo como suborno da construtora OAS em troca de favorecer contratos desta empresa com a estatal petrolífera Petrobras.

A defesa argumentou que a condenação em segunda instância não é definitiva já que o ex-presidente tem direito de apelar aos tribunais superiores e, portanto, a sua pena ainda não pode ser executada.

A tese foi contestada por uma medida cautelar emitida pelo próprio STF em 2016, que autorizou a prisão depois de uma decisão ter sido confirmada em segunda instância.

Além de determinar o futuro de Lula da Silva, o veredicto dos juízes do STF pode complicar as presidenciais marcadas para Outubro no Brasil porque o antigo chefe de Estado anunciou a sua pré-candidatura pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e tem chance de ganhar a votação, porque liderou todas as sondagens sobre as eleições já realizadas no país.

As regras eleitorais brasileiras proibem que um condenado em segunda instância concorra a um cargo electivo. O ex-presidente já anunciou que tentará reverter esta barreira legal, mas para o fazer precisa de permanecer em liberdade.





