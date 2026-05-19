José Luis Zapatero investigado por organização criminosa e branqueamento de capitais

Autoridades pretendem averiguar se os 53 milhões de euros concedidos pelo governo à Plus Ultra serviram para resgatar, de facto, a companhia aérea ou para branquear capitais.

O antigo primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, está a ser investigado por organização criminosa, tráfico de influências e falsificação de documentos no âmbito do caso Plus Ultra, avança esta terça-feira pelo jornal El País.



Antigo primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero Europa Press via AP

O juiz José Luis Calama está agora a investigar se os 53 milhões de euros concedidos pelo governo para resgatar a companhia aérea Plus Ultra Líneas Aéreas durante a pandemia serviram na realidade para branquear capitais. Fontes do Ministério Público e da Polícia Nacional espanhola alegam que o dinheiro estaria a ser usado para branquear fundos provenientes da Venezuela, cita a agência de noticias EFE.

O tribunal entretanto já indicou que Zapatero foi alvo de buscas: as autoridades estão agora a vasculhar o seu escritório, as empresas ligadas ao seu círculo familiar e outras sociedades.

O antigo primeiro-ministro entretanto já foi notificado e deverá prestar declarações a 2 de junho perante a justiça.

A investigação decorre na Audiência Nacional de Espanha.