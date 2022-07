José Eduardo dos Santos. Os últimos anos

No fim de abril de 2021, José Eduardo dos Santos foi filmado no controlo de passageiros da zona VIP do aeroporto do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando se preparava para embarcar rumo a Barcelona, Espanha, depois de ter passado uma temporada com a filha Isabel dos Santos, na sequência da morte do marido desta, Sindika Dokolo, num acidente de mergulho, em outubro de 2020. As imagens, à data raras, mostravam um homem debilitado e com evidentes dificuldades em andar. Ainda assim aceitou que aquele momento fosse registado, presumivelmente por um dos filhos mais novos, e até acenou para a câmara.