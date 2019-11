Carroll afirma que tudo aconteceu nos finais de 1995 ou no início de 1996, quando Trump - então empresário do ramo imobiliário - a reconheceu na loja. O agora presidente dos Estados Unidos disse que estava lá para comprar uma prenda a uma rapariga e sugeriu um

de renda, e pediu a Carroll que o experimentasse.

O ataque aconteceu aos provadores, onde Carroll foi empurrada e Trump lhe arrancou os

. "Forçando os dedos junto à minha zona íntima, empurrou o pénis até meio - ou completamente, não tenho a certeza - dentro de mim", relata Carroll no seu texto.

No excerto do livro de memórias, Carroll explica porque só agora decidiu abordar o assunto e divulgar o que aconteceu. "Receber ameaças de morte, ser afastada de minha casa, ser ignorada, o nome arrastado pela lama, e juntar-me às 15 mulheres que contaram histórias credíveis sobre como o homem as agarrou, maltratou, menosprezou, magoou, molestou, e as abusou sexualmente, só para ver o homem virá-las ao contrário, negá-las, ameaçar, e atacar as mulheres, nunca me pareceu muito divertido. E, sou uma cobarde."

A escritora e jornalista E. Jean Carroll afirmou, em junho, que tinha sido violada por Donald Trump no seu camarim. O atual presidente dos EUA negou as acusações e acusou a escritora de ser uma mentirosa cujo único objetivo era vender o seu novo livro, acrescentando ainda que nunca a tinha conhecido, apesar de existirem fotografias dos dois juntos na década dos anos 80. O republicano disse ainda que nunca atacaria Carroll porque ela "não faz o seu género". Agora a autora processou o presidente por difamação.E. Jean Carrol afirma que o presidente danificou a sua reputação e carreira quando negou as suas acusações em junho. Segundo a acusação, as considerações feitas por Trump "estão completamente de acordo com o seu método de responder a relatos públicos de que agredia sexualmente mulheres". O advogado da escritora disse ao jornal The New York Times : "Quando o relato da Carrol sobre o que lhe tinha acontecido foi publicado, o Donald Trump não só negou a violação, mas negou mesmo ter alguma vez conhecido a Carroll ou saber quem ela era. Mas Trump sabia que as suas declarações eram falsas e difamatórias".Trump chegou a apresentar a tese de que Carrol o estava a acusar pois tinha conspirado com o Partido Democrático para prejudicá-lo politicamente.Carrol queixa-se que, desde os ataques vindos do presidente, os seus textos publicados recebiam muito menos feedback do que anteriormente.Outra mulher, Summer Zervos, já tinha acusado o presidente de a ter difamado por lhe ter chamado mentirosa quando a ex-concorrente do programa de Trump The Apprentice disse que tinha sido assediada pelo magnata durante uma reunião de negócios.Durante a campanha eleitoral de 2016, dez mulheres acusaram de uma conduta inapropriada.

Num comunicado enviado à agência Bloomberg, Trump indicou que há "zero provas" do sucedido. "Miss Carroll e New York Magazine: Nada de fotografias? Nada de vigilância? Nada de vídeos? Nada de testemunhos? Nenhuma vendedora por perto? Gostava de agradecer à Bergdorf Goodman por confirmar que não têm registo vídeo de qualquer incidente, porque nunca aconteceu", lê-se.

"Acusações falsas diminuem a severidade de abusos reais", afirma o presidente. "Se alguém tem informação de que o Partido Democrata está a trabalhar com Carroll ou com a New York Magazine, por favor notifique-nos o mais cedo possível."