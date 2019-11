Os céus de Nova Deli , a capital da Índia , ficaram cinzentos e os rios cobriram-se com uma espuma branca, devido à alta concentração de poluição no ar. O governo local reagiu aos níveis de poluição distribuindo cinco milhões de máscaras e suspendedo todas as construções e lançamentos de fogo-de-artifício durante uma semana e pediu contenção na entrada de carros na cidade. Foi decretado o estado de emergência que deverá durar até ao final da semana.A partir desta segunda-feira, os 20 milhões de veículos que circulam na capital indiana todos os dias vão passar a poder entrar na cidade apenas em dias alternados, consoante as matrículas (dividas em pares e ímpares). Esta medida vai estar em vigor até 15 deste mês. Mais de 25 mihões de pessoas vivem na capital indiana. Os serviços de trnasportes de pessoas, como táxis e Ubers não foram abrangidos por esta proibição.A qualidade do ar em Nova Deli tem-se deteriorado progressivamente, atingindo sucessivamente níveis recorde desde há vários anos. A poluição atingiu o valor mais alto este domingo, obrigando ao cancelamento ou desvio de mais de 30 voos e ao encerramento de escolas. Também os hospitais deram conta de um aumento de afluência de pacientes com problemas respiratórios e cardíacos nos últimos dias.O chefe do governo da cidade, Arvind Kejriwal, escreveu no Twitter que a poluição atingiu níveis "insuportáveis" e que as pessoas estão a sofrer um problema causado pelos Estados vizinhos. Em novembro, a qualidade do ar piora todos os anos em novembro, quando os habitantes de Punjab e de Haryana realizam queimadas para limpar os campos agrícolas. Só numa semana terão sido registadas mais de 3.000 fogueiras, revelaram imagens de satélite. "A qualidade do ar em Deli piorou desde a noite passada e está agora num nível severo. Devemos encarar a situação como uma emergência de saúde pública, já que a poluição é agora perigosa", afirmou o diretor da Autoridade para Controle e Prevenção da Poluição, Bhure Lal, este sábado.

O nível de poluição aumentou nos últimos dias devido ao fogo de artifício lançado na noite de "Diwali" (o festival do Ano Novo hindu, em 27 de outubro) e às queimadas realizadas na zona norte de Nova Deli, explicou Bhure Lal.

A Organização Mundial de Saúde recomenda que os níveis de pequenas partículas atmosféricas que entram nos pulmões não excedam os 25 microgramas por metro cúbico numa média de 24 horas, mas em algumas zonas da cidade, segundo o jornal britânico The Guardian, as medições chegaram aos 999 microgramas, muito acima dos 500 que já constituem um valor "muito grave".Como nem o maior partido da oposição nem o partido no governo lideram a capital, as medidas impostas têm sido amplamente criticadas, tendo mesmo um dos representantes do partido de Modi levado um carro com matrícula par num dia reservado aos carros com números ímpares. Quando questionado, disse que o fumo dos carros contribuiu apenas com 3% da poluição de Deli. No entanto, a Reuters cita um estudo que afirma que a indústria e o fumo dos escapes contribui com mais de 50% da poluição da cidade.A AirVisual, organização que mede a qualidade do ar estimou que Deli era a cidade amis poluída do mundo esta segunda-feira, com mais do dobro do valor de poluição de Lahore, no Paquistão, a segunda mais poluída.

Dados do gabinete de Controle da Poluição mostram que a concentração de partículas PM 2,5 (as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões) é de 460 por metro cúbico de ar, enquanto a concentração de partículas PM 10 é de 632.

A Organização Mundial de Saúde considera que concentrações de partículas PM 10 superiores a 100 são perigosas para grupos de risco e, acima de 300, o ar torna-se tóxico para os seres humanos.

Segundo as autoridades ambientais, a exposição a estas partículas aumenta o risco de infeções agudas nas vias respiratórias, assim como de problemas cardíacos e cancro do pulmão.