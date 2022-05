Jornalista morre na Ucrânia depois de bombardeamento russo

Um jornalista francês foi morto, esta segunda-feira, na Ucrânia na sequência de um bombardeamento em Sievierodonetsk.







Frédéric Leclerc-Imhoff tinha carteira profissional e estava na Ucrânia a cobrir a guerra.A identidade foi revelada pelo presidente francês Emmanuel Macron no twitter. "O jornalista Frédéric Leclerc-Imhoff estava na Ucrânia a mostrar a realidade da guerra. A bordo de um autocarro humanitário, ao lado de civis forçados a fugir para escapar às bombas russas, foi atingido mortalmente."O jornalista tinha 32 anos e trabalhava para o canal BFMTV há seis anos."Um veículo blindado estava a recolher 10 civis da zona em questão e foi alvo de fogo inimigo. Os projéteis perfuraram a parte blindada do automóvel e um jornalista francês que estava a cobrir a evacuação acabou por ser atingido no pescoço e morreu", avançou o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, através do Twitter.Para além do jornalista, também outros dois civis não resistiram aos ferimentos e cinco estão ainda em observação.Com os avanços das tropas russas estavam a decorrer na região várias retiradas de populares, mas as evacuações acabaram por ser suspensas."Os esforços para retirar civis da região de Luhansk, no leste da Ucrânia, estão suspensos esta segunda-feira depois de um carro blindado ter sido atingido por um projétil russo" escreveu o ministro Serhiy Gaidai.