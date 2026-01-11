EUA e Jordânia lançam ataques contra Estado Islâmico na Síria

Os ataques foram realizados contra o grupo fundamentalista na Síria, numa resposta ao ataque que matou dois militares norte-americanos e um tradutor.
Os EUA lançaram mais uma ronda de ataques contra o Estado Islâmico (EI) na Síria após uma emboscada o mês passado que matou dois soldados e um tradutor norte-americano no país do médio oriente.
EUA e Jordânia lançam ataques contra Estado Islâmico na SíriaAP
Este domingo a Jordânia anunciou que participou nos ataques aéreos. As forças armadas jordanas, no âmbito da coligação internacional, realizaram "ataques aéreos contra vários alvos pertencentes ao grupo terrorista [EI] em diversos locais dentro do território sírio", pode ler-se num comunicado militar.
Segundo a agência norte-americana Associated Press, os ataques conduzidos pelos EUA e as forças parceiras ocorreram no sábado por volta das 17h00, hora de Lisboa, e atingiram vários alvos do Estado Islâmico.
Os ataques foram liderados pelos Estados Unidos como parte da operação “Olho de Falcão”, lançada e anunciada em 19 de dezembro de 2025 por ordem do Presidente, Donald Trump, em resposta direta ao ataque do EI contra as forças norte-americanas e sírias em Palmira.
“Os ataques de hoje tiveram como alvo o Estado Islâmico na Síria, no âmbito da nossa iniciativa para erradicar o terrorismo islâmico contra os nossos combatentes, evitar futuros ataques e proteger as forças americanas e aliadas na região”, explicou o Comando Central.
O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização com sede em Londres, mas com informadores dentro do país, indicou no sábado à tarde que helicópteros norte-americanos atacaram posições do EI no deserto de Al Tabni, no oeste da província de Deir Ezzor. A cadeia Syria TV relatou a ocorrência de explosões na zona devido a ataques norte-americanos em Aita e Shiha, em Al Tabni.
O portal Al Sharqiya também informou sobre ataques em Al Tabni e apontou ainda para outras ações militares em Yabal al Dahik, no deserto de Al Sujná, em Homs, bem como em Tulul al Safa, no deserto de Sueida.