Os ataques foram realizados contra o grupo fundamentalista na Síria, numa resposta ao ataque que matou dois militares norte-americanos e um tradutor.

Os EUA lançaram mais uma ronda de ataques contra o Estado Islâmico (EI) na Síria após uma emboscada o mês passado que matou dois soldados e um tradutor norte-americano no país do médio oriente.



EUA e Jordânia lançam ataques contra Estado Islâmico na Síria AP

Este domingo a Jordânia anunciou que participou nos ataques aéreos. As forças armadas jordanas, no âmbito da coligação internacional, realizaram "ataques aéreos contra vários alvos pertencentes ao grupo terrorista [EI] em diversos locais dentro do território sírio", pode ler-se num comunicado militar.

Segundo a agência norte-americana Associated Press, os ataques conduzidos pelos EUA e as forças parceiras ocorreram no sábado por volta das 17h00, hora de Lisboa, e atingiram vários alvos do Estado Islâmico.

Os ataques foram liderados pelos Estados Unidos como parte da operação “Olho de Falcão”, lançada e anunciada em 19 de dezembro de 2025 por ordem do Presidente, Donald Trump, em resposta direta ao ataque do EI contra as forças norte-americanas e sírias em Palmira.

“Os ataques de hoje tiveram como alvo o Estado Islâmico na Síria, no âmbito da nossa iniciativa para erradicar o terrorismo islâmico contra os nossos combatentes, evitar futuros ataques e proteger as forças americanas e aliadas na região”, explicou o Comando Central.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização com sede em Londres, mas com informadores dentro do país, indicou no sábado à tarde que helicópteros norte-americanos atacaram posições do EI no deserto de Al Tabni, no oeste da província de Deir Ezzor. A cadeia Syria TV relatou a ocorrência de explosões na zona devido a ataques norte-americanos em Aita e Shiha, em Al Tabni.

O portal Al Sharqiya também informou sobre ataques em Al Tabni e apontou ainda para outras ações militares em Yabal al Dahik, no deserto de Al Sujná, em Homs, bem como em Tulul al Safa, no deserto de Sueida.

Notícia atualizada pelas 10h20

