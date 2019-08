O inspetor-geral do Departamento de Justiça norte-americano acusou James Comey, ex-diretor do FBI, de ter violado as regras internas da agência de investigação norte-americana ao ter divulgado as conversas privadas que teve com Donald Trump depois de ter sido afastado do cargo de diretor do organismo.





Entre janeiro e abril de 2017 o ex-diretor do FBI escreveu sete memorandos em que relatava as conversas que manteve com Trump e que considerou ser dignas de registo devido ao conteúdo das mesmas. Segundo Comey, Trump pediu-lhe que lhe jurasse lealdade, ou que acabasse com a investigação levada a cabo pelo FBI ao antigo conselheiro para a Segurança Nacional Michael Flynn, recorda a Associated Press.Ora, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Comey pediu ao seu advogado que fizesse chegar uma cópia de um dos memorandos a um jornalista do jornal norte-americano The New York Times, pedido que quebrava as regras internas do FBI. Na sequência da divulgação desse pedido de Trump para que fosse retirada a investigação a Michael Flynn foi nomeado um procurador especial para investigar a ligação da campanha Trump à Rússia.Comey é ainda criticado por não ter informado o FBI de ter aqueles memorandos em casa, mesmo que estes não constituam informação confidencial. "Por não ter salvaguardado informação sensível obtida durante o seu tempo no FBI, e por ter usado esse documento para criar pressão públicanuma ação oficial, Comey deu um exemplo perigoso para os mais de 35.000 empregados atualmente a trabalhar no FBI - e para os restantes milhares de antigos empregados - que também têm acesso a informação fora do domínio público", pode ler-se no relatório citado pela AP.