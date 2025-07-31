Já morreram 232 jornalistas em Gaza

O número de jornalistas mortos em Gaza às mãos do exército israelita desde outubro de 2023 ascende a 232, anunciou o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos.

O número de jornalistas mortos em Gaza às mãos do exército israelita desde outubro de 2023 ascende a 232, anunciou hoje o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos, numa reação à morte esta quarta-feira do fotojornalista Ibrahim Hajjaj.

O sindicato lamentou a morte de Hajjaj, vítima de um ataque aéreo israelita na cidade de Gaza, acrescentando que "a sua mensagem continuará viva", num comunicado divulgado hoje pela agência oficial palestiniana, Wafa.

A organização condena, por outro lado, os ataques contra jornalistas em Gaza, que qualifica como uma "política deliberada e sistemática de execuções no terreno, cujo objetivo é silenciar a voz da verdade palestiniana e intimidar os profissionais da comunicação social".

Segundo fontes locais, Hajjaj tinha 35 anos e era um fotojornalista independente.

Os jornalistas de Gaza tornaram-se os únicos narradores da ofensiva israelita na Faixa de Gaza, que já matou mais de 60.000 pessoas e onde o Governo israelita de Benjamin Netanyahu vetou a entrada da imprensa internacional desde outubro de 2023.



