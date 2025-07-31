Sábado – Pense por si

Mundo

Já morreram 232 jornalistas em Gaza

Lusa 31 de julho de 2025 às 08:46
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

O número de jornalistas mortos em Gaza às mãos do exército israelita desde outubro de 2023 ascende a 232, anunciou o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos.

O número de jornalistas mortos em Gaza às mãos do exército israelita desde outubro de 2023 ascende a 232, anunciou hoje o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos, numa reação à morte esta quarta-feira do fotojornalista Ibrahim Hajjaj.

O sindicato lamentou a morte de Hajjaj, vítima de um ataque aéreo israelita na cidade de Gaza, acrescentando que "a sua mensagem continuará viva", num comunicado divulgado hoje pela agência oficial palestiniana, Wafa.

A organização condena, por outro lado, os ataques contra jornalistas em Gaza, que qualifica como uma "política deliberada e sistemática de execuções no terreno, cujo objetivo é silenciar a voz da verdade palestiniana e intimidar os profissionais da comunicação social".

Segundo fontes locais, Hajjaj tinha 35 anos e era um fotojornalista independente.

Os jornalistas de Gaza tornaram-se os únicos narradores da ofensiva israelita na Faixa de Gaza, que já matou mais de 60.000 pessoas e onde o Governo israelita de Benjamin Netanyahu vetou a entrada da imprensa internacional desde outubro de 2023.

Associated Press
Médio Oriente: Pelo menos 23 palestinianos mortos hoje na Faixa de Gaza
Leia Também

Médio Oriente: Pelo menos 23 palestinianos mortos hoje na Faixa de Gaza

Tópicos Morte Gaza Sindicato dos Jornalistas Benjamin Netanyahu
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Já morreram 232 jornalistas em Gaza