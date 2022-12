Já foram resgatadas as 10 pessoas desaparecidas depois da avalanche na Áustria

As duas últimas pessoas que se encontravam desaparecidas depois de uma avalanche na estância de esqui de Lech, no oeste da Áustria, foram encontradas na noite de domingo.







A avalanche ocorreu um pouco antes das 15 horas locais, 14h em Portugal Continental, de domingo. Nos momentos que se seguiram e tendo por base um vídeo de um esquiador, as autoridades começaram a procurar 10 pessoas que teriam ficado enterradas pela neve.Neste momento, as 10 pessoas já foram resgatadas e a operação de busca e resgate foi suspensa, avançou a Agência de Imprensa Austríaca (APA) esta segunda-feira.Uma das pessoas foi rapidamente resgatada e levada para o hospital em Innsbruck com ferimentos graves. Outros quatro ficaram feridos sem gravidade.Alguns dos envolvidos conseguiram descer o vale sozinhos e não precisaram de ser resgatados.Lech é considerada "uma das melhores áreas de esqui do mundo" e uma cartão de visita austríaco.