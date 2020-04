Itália regista 323 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O número de novas vítimas mortais baixou novamente em Itália esta quarta-feira, com 323 óbitos registados nas últimas 24 horas. No mesmo período foram confirmados 2.086 novos casos – menos cinco que no dia anterior.

O número total de mortos no país é agora de 27.682, o segundo maior em todo o mundo, enquanto o número de casos chegou aos 203 mil, o terceiro maior total do mundo.

Ao mesmo tempo, o total de casos ativos da Covid-19 baixou esta quarta-feira para os 104.657, enquanto o número de recuperados subiu dos 68 para os 71 mil. Mais de 1,3 milhões de italianos já foram testados para a doença, com 1.795 pessoas ainda a recuperar em unidades de cuidados intensivos.