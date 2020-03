Itália encerra todos os museus, teatros e cinemas do país para travar coronavírus

A Itália encerrou todos os museus, teatros e cinemas em todo o território, até 3 de abril, para combater a propagação do novo coronavírus , de acordo com um despacho divulgado na madrugada deste domingo.Para além destas medidas, o despacho, agora divulgado no site do Governo, determina o encerramento de pubs, salas de jogos, escolas de dança, discotecas e outros locais semelhantes, em todo o território nacional.Por outro lado, ainda será possível fazer compras durante a semana ou ir a um bar ou restaurante, desde que seja respeitada a distância de segurança de pelo menos um metro entre os clientes.O decreto também estabelece a suspensão de todos os eventos desportivos, exceto aqueles com atletas profissionais que serão disputados à porta fechada.Horas antes, para anunciar a assinatura do despacho, o primeiro-ministro italiano confirmou a proibição de entradas e saídas de Lombardia, cuja capital é Milão, e Modena, Parma, Placência, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Veneza, Pádua, Verbano Cus- Osola, Treviso, Vercelli, Novara, Asti e Alexandria.A medida de quarentena , imposta até 3 de abril, similar à que foi tomada em janeiro na província chinesa em Hubei , pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas.Giuseppe Conte apareceu às 02h30 horas diante dos jornalistas para explicar que o decreto é difícil, mas necessário para "conter a propagação do contágio"."Ao mesmo tempo, devemos reagir para não sobrecarregar os hospitais", frisou o primeiro-ministro italiano. "Não podemos mais permitir que as pessoas sejam infetadas", sublinhou."Essas medidas causarão situações problemáticas, mas este é o momento de responsabilidade e não de preparação. Devemos proteger a nossa saúde, especialmente a dos nossos avós", afirmou."Assumimos total responsabilidade política por esta decisão. Estamos convencidos de que essa emergência será superada", garantiu Giuseppe Conte.Em Itália, registou-se um total de 233 mortes, enquanto as pessoas infetadas subiram de 1.145 para 5.061, de acordo com os dados mais recentes fornecidos pelo chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli.Perante o crescimento exponencial de casos, as autoridades da Lombardia tinham solicitado ao Governo para reforçar as medidas com o objetivo de minimizar o surto.A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.600 mortos entre mais de 105 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil recuperaram.Em Portugal, estão confirmados 21 casos de infeção e o Governo anunciou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.Foram também encerrados temporariamente alguns estabelecimentos de ensino secundário e universitário.A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu que o risco da epidemia em Portugal poderá ser reavaliado nas próximas horas, e levar à adoção de novas medidas excecionais.